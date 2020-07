Carolina Sandoval confiesa llorando que su mamá tiene parkinson

Así revela la razón por qué está haciendo 'Suelta la Sopa' en su casa y no quiere arriesgarse a ir al estudio

Carolina Sandoval sorprendió este miércoles al revelar, entre lágrimas, que su mamá, doña Amalia, fue diagnosticada con parkinson en fase 2.

Desde su casa, vestida como para hacer ‘Suelta La Sopa’, incluso con las tarjetas del show en su mano, Carolina Sandoval realizó un en vivo, desde su cuenta de Instagram en donde, entre lágrimas y visiblemente nerviosa, compartió que el día 57 de la cuarentena recibió la difícil noticia de que su madre había sido diagnosticada con parkinson, y que ya se encontraba en fase 2.

En un en vivo que duró cerca de 25 minutos, la periodista aseguró que lo había guardado en la intimidad para preservar a su familia, pero que lamentablemente había confiado en personas que, algunas de ellas, no fueron leales, e incluso dijo que esta pandemia le había mostrado la cara de muchas personas que pensaba que eran sus amigos y hoy ya no lo son.

De esta manera explicó el por qué hacía, pedía e insistía en hacer el show desde su casa, pues le aterraba la idea de ir a un estudio y poder traer el virus de alguien que pudiera estar portándolo, y de ese modo complicar la salud de su mamá.

Aclaró que solo había estado 8 días haciendo el show fuera de sus casa, en dos hoteles de South Beach, que le había prestado una amiga para que el show tuviera otro aire. Que cada uno de esos días regresó aterrada a su hogar, y que incluso el viernes, 17 de julio, ella y toda su familia se hicieron el examen de COVID-19, cuyos resultados fueron negativos para todos.

Esta semana la vimos lunes y martes de regreso en el estudio de Telemundo, y aunque hizo como siempre el show, no parecía vérsele muy cómoda. Por lo que mostró en el Instalive todo estaba listo para que se hiciera nuevamente de su casa, pero no pasó.

Aunque el Instalive en esta oportunidad no fue publicado, como Carolina hace con todos, sí llegamos a ver parte del mismo en donde aseguraba que ‘Suelta la Sopa’ era su vida, que ella era feliz en el show y que tenía un gran agradecimiento hacia Telemundo, pero que no sabía cuál sería su destino profesional después de este momento, y no por decisión de ella.

Recordemos que ‘Suelta La Sopa’ es una creación y producción de High Hill Entertainment que le suministra y se asocia con Telemundo para su salida al aire. Por lo que, salvo Jorge Bernal que pertenecer a dicha cadena, el resto de los talentos son de la productora externa.

Incluso el show se hacía desde los estudios de High Hill, pero al inaugurarse Telemundo Center, en Miami, todo el equipo se mudó a dicho edificio.

Nos comunicamos con Carolina Sandoval para saber qué está sucediendo, y por qué pese a que estaba lista para salir en vivo no la vimos en el show, pero nos dijo que por el momento no tiene nada que decir.