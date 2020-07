Con alta tecnología MTA avisará si los buses vienen congestionados para evitar contagios de COVID-19

Además de los horarios de llegada, la aplicación de celulares myMTA y su portal de Internet ahora proporcionan un recuento en tiempo real de cuántas personas vienen en los autobuses públicos de NYC, de manera que el usuario decida si subir o esperar otro en función de los riesgos del COVID-19.

“El distanciamiento social en el transporte público es un verdadero desafío“, dijo Craig Cipriano, jefe de autobuses de la Agencia Metropolitana de Transporte (MTA), durante una demostración de la nueva tecnología ayer.

“Los clientes [ahora] tienen la capacidad de ver cuántos pasajeros están en el autobús y pueden tomar sus propias decisiones” antes.

Cipriano dijo que la nueva función ya está en vigencia en el 40% de los autobuses en toda la ciudad y que se ampliará.

Los funcionarios de la MTA lanzaron una función similar en Long Island Rail Road (LIRR) el mes pasado.

El conteo de pasajeros proviene de sensores de movimiento infrarrojos y 3D preinstalados en los vehículos, detalló Sunil Nair, director de tecnología de autobuses de la MTA, citado por New York Post.

Los sensores toman contornos tridimensionales de los pasajeros al ingresar, lo que ayuda a la tecnología a diferenciar entre personas y objetos como equipaje, coches de bebés o bicicletas.

“Apoyamos la aplicación. El recuento de pasajeros ha sido exacto cada vez”, dijo durante la demostración del martes. “Es en tiempo real, así que no hay retraso aquí”.

La cantidad de pasajeros en autobús disminuyó menos que en el Metro durante el pico de coronavirus de la ciudad, en parte porque desde marzo el servicio ha sido gratis para proteger a los conductores. Y así seguirán hasta que, por pedido sindical, se aíslen las cabinas de manejo ubicadas al lado de la máquina de cobro.

También, con el cierre nocturno del Metro, los buses son actualmente la única opción de transporte las 24 horas en NYC.

See reporting from @ClaytonGuse on this:https://t.co/OA7bOy3hBo

— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) July 22, 2020