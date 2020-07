El inverosímil consejo de Hugo Sánchez para que Raúl Jiménez pueda llegar a la Juventus

El exgoleador mexicano recomendó al jugador de los Wolves hacer méritos fuera de la cancha

Raúl Jiménez es uno de los mejores delanteros de la Premier League hoy en día, por ello es pretendido por diferentes equipos, siendo la Juventus uno de los interesados, razón por la cual el pentapichichi Hugo Sánchez le mandó un consejo al canterano de América para pelear un lugar en el equipo italiano.

La sugerencia del exfutbolista y ahora analista deportivo fue que hiciera méritos fuera de la cancha para convencer, antes que nadie, a Cristiano Ronaldo; de hecho le indicó que debería “invitarlo a cenar” y “hacerlo su cuate”.

“Tendría que llamarle por teléfono o invitarle una cenita para convencerlo y pedirle que le dé la bendición, decirle que fuera su ‘cuate’ y si me aceptas voy, si no me ahorro el viaje y me quedo en Inglaterra”, mencionó en ESPN.

Fuera de la estrategia propuesta por el histórico exfutbolista, el Lobo Mexicano tiene posibilidades reales de llegar a la Vecchia Signora, quienes están dispuestos a pagar $57 millones de dólares, sólo que el club inglés busca alrededor de $114 millones, por lo que no es la primera opción para los bianconeri, quienes podrían optar por fichar a opciones más económicas como Duván Zapata, según reportes de la Gazzetta dello Sport.