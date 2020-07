Exempleada del NYCFC acusó a David Villa de acoso sexual; el club de la MLS inició una investigación

El NYCFC de la MLS emitió un comunicado en el que asegura que investigará las denuncias de acoso sexual publicadas en redes sociales por una mujer en contra del legendario futbolista español David Villa.

La autora de las acusaciones trabajó como pasante en el club cuando el excampeón del mundo jugaba para el equipo de Nueva York.

La mujer hizo estas acusaciones la semana pasada: “El acoso que sufrí en NYCFC fue tan malo que ahora la idea del deporte profesional me aterra. Mantenerme en el campo del atletismo me aterroriza. Estoy cambiando todo en mi carrera porque lo que me hicieron arruinó mis sueños”.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams.

