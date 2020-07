Noelia caldea Instagram mostrando sus encantos en tanguita y sostén

La boricua compartió un video en primer plano para promocionar su sitio con contenido sin censura

Noelia es una de las celebridades que se caracteriza por publicar candentes fotos y videos en Instagram. De hecho, en su último posteo, la cantante elevó la temperatura al aparecer mostrando en primer plano sus encantos con una diminuta tanga negra y un sostén con transparencias. Aunque también aprovechó la ocasión para promocionar su sitio: onlyfans.com/noeliaofficial, en donde asegura tiene contenido sin censura.

“HAY NUEVOS VIDEOS Y FOTOS SIN CENSURA EN ONLY FANS… INSCRIBETE AHORA 💋 INSCRIBETE ESTA NOCHE Y NO PIERDAS LO MEJOR EN ONLY FANS”, escribió la puertorriqueña al pie del clip que hasta en pocas horas ha superado las 16 mil visualizaciones.

Por si no fuera suficiente, Noelia también deleitó a sus más de 1.2 millones de fans al aparecer posando recostada en una cama con unas medias de red sin ropa interior, con las que exhibió su retaguardia.

