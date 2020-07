Por fin, la NBA presentó el campo donde se jugará en la burbuja, con banquillos separados y la leyenda “Black Lives Matters”

La NBA mostró de forma oficial el campo de juego dentro de ‘la Burbuja’, situada en Orlando, en donde se jugarán los partidos de la Liga, y que tiene impresa con grandes letras la frase reivindicatoria ‘Black Lives Matter’.

Las letras son de color negro brillante y se refiere al movimiento social que pide igualdad racial y justicia social.

En lugar de tener el espacio que comúnmente se destina a los representantes de la prensa, en la parte central del campo, detrás de las franjas que delinean la pista de juego, los comunicadores estarán en paneles de plegables con espacio de a menos 1.80 metros entre cada silla.

This NBA Bubble court is 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/vhjXQMF14o

De la misma manera el banquillo de jugadores y entrenadores consta de docenas de sillas plegables separadas.

El campo de juego está rodeado de grandes pantallas de vídeo, una zona que presuntamente se destinará a aficionados virtuales y al lugar en donde se imitará el sonido de la gente que comúnmente asiste a los partidos.

First look at the NBA arena inside the bubble:

• Black Lives Matter written on the court

• Socially distanced bench using spaced out chairs

• Plexiglass in front of the announcer's booth

(via @malika_andrews) pic.twitter.com/nBc6N4glB5

— SportsCenter (@SportsCenter) July 21, 2020