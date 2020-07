Hombre de 75 años dice que oraciones le ayudaron a curarse del coronavirus

Familiares y amigos llaman el “Hombre milagro”.

Louis Cabarubio, de 75 años y residente de Texas, asegura que las oraciones fueron la “medicina” contra el coronavirus después de semanas luchando contra la enfermedad.

“Lo que recuerdo es que estaba pescando un día, y al siguiente desperté en el hospital”, dijo Cabarubio a ABC 30.

Parientes del hombre se prepararon para lo peor ya que los médicos del Mainland Hospital de Texas City informaron que el sujeto tenía pocas posibilidades de sobrevivir el pasado abril.

“Nos dijeron que no iba sobrevivir esa noche”, dijo Norma, hija de Cabarubio, a la estación de noticias.

El hombre pasó semanas conectado a un respirador artificial ya que el coronavirus había invadido sus pulmones. La familia no quiso darse por vencida y decidió tener un teleconferencia en Zoom diaria para orar por Cabarubio.

Los parientes en un momento pudieron conectarse con los enfermeros del hospital, quienes acercaron un teléfono al paciente para que oyera las oraciones de los familiares y amigos.

“Fueron ángeles en la tierra, y trabajaron por milagros“, dijo Norma.

El esfuerzos de los enfermeros y las oraciones valieron la pena ya que Cabarubio pudo salir de la unidad de cuidados intensivos antes de cumplir su cumpleaños 75. El hombre salió caminando por su cuenta del centro hospitalario.

COMING UP on @abc13houston Doctors had told 75 year-old Louis Cabarubio’s family he wouldn’t make it through the night. Weeks on a ventilator…But look at him today. His survivor story is coming up in a few mins. Tune in! #abc13 pic.twitter.com/PM2c3B6rk5

