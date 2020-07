Les arruinaron la fiesta: Tras derrota, Juventus posterga su coronación y Cristiano se estanca en la carrera por la Bota de Oro

Cuando la Juventus tenía todo listo para levantar el título este jueves, el Udinese les ahogó el grito de alegría y postergó la coronación de los bianconeri al menos por dos días más.

En un duelo donde el Udinese salió a defenderse y la Juventus lució lejos de su mejor nivel, un golazo de Matthijs de Ligt puso arriba a la Vecchia Signora al 42, lo que nos hizo pensar que todo terminaría en una gran fiesta en Turín; sin embargo, la historia dio un giro inesperado.

En el segundo tiempo, los locales lograron dar la voltereta al encuentro, marcando el empate por conducto de Ilija Nestorovski, quien se tiró de palomita y clavó el balón en la meta defendida por Szczesny.

Después vino la crisis para la Juventus, perdieron el enfoque en el juego, erraron jugadas y pases sencillos, dejaron de brillar al ataque y las individualidades no los salvaron.

En tiempo de compensación, cuando parecía que el empate estaba firmado, Seko Fofana protagonizó un contragolpe que sorprendió a la defensa bianconeri y terminó con un mano a mano contra el portero que ganó el francés, quien selló el 2-1 a favor de los Friulani.

Seko Fofana scores in the 92’ to give Udinese (+510) the victory pic.twitter.com/EsVbR2mMRV

— Bet The Footy (@betthefooty) July 23, 2020