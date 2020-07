Venden tarjeta Pokémon por un precio récord de $230,000 dólares

Una tarjeta, conocida como Illustrator Pikachu y que es muy codiciada en los círculos de coleccionistas, acaba de ser vendida por $233,000 dólares en la casa de subastas japonesa ZenPlus, de acuerdo con CNet.

Esta es una venta récord, ya que lo máximo que se había pagado antes por una tarjeta Pokémon fueron $195,000 dólares, la cual también fue una tarjeta Illustrator Pikachu.

La razón por la que esta tarjeta es tan valiosa es porque solo se hicieron 39 de ellas, y a diferencia de otras cartas raras, éstas no pueden encontrarse en los paquetes que se compran comúnmente.

Of course, it's another Pikachu Illustrator. https://t.co/Cp7QXfzw2n

— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) July 23, 2020