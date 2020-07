Dos adolescentes hispanos acusados de robo sangriento en motel en Nueva York

Tres adolescentes, dos de ellos hispanos, fueron acusados ​​en relación con un robo a mano armada en un motel en Long Island (NY) en el que una de las víctimas fue apuñalada, dijo la policía.

Según los detectives, alrededor de las 12:40 a.m. del 20 de julio, Judah Hernández y Alonzo Loyala, ambos de 18 años y residentes de Valley Stream, junto a Bishop Wilkerson (19), entraron en el motel Capri en la autopista de West Hempstead y, mientras blandían armas, incluidas pistolas, exigieron que dos empleados varones también adolescentes les entregaran dinero, ropa y teléfonos celulares.

Después de cumplir con las exigencias, una víctima de 19 años intentó tomar la pistola de uno de los ladrones y fue apuñalado en el estómago, sufriendo “laceraciones profundas en el abdomen”.

Según los informes, Hernández, Loyala y Wilkerson huyeron en un Cadillac Escalade, y la víctima apuñalada fue trasladada a un hospital cercano.

La policía encontró el vehículo esa misma madrugada a las 4:10 a.m. en Mineola y arrestaron a los tres sospechosos sin incidentes.

Fueron acusados ​​de robo y posesión y uso de un arma de fuego, informó Long Island Herald.

* Armed Motel Robbery * Three teens in #NassauCounty were arrested after an alleged armed robbery at a #WestHempstead motel that left one of their victims with stab wounds, police said. #DailyVoice https://t.co/sHl3Bht9ro

— Daily Voice Nassau County (@DailyNassau) July 21, 2020