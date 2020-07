El futuro del boxeo está en buenas manos: Vergil Ortiz, Teófimo López y Ryan García lideran la lista de promesas

Una serie de colaboradores de ESPN especializados en boxeo determinó que el futuro del deporte está en buenas manos, luego de hacer un ejercicio en el que destacaron a los 25 mejores pugilistas que tienen menos de 25 años. De ahí surgieron nombres como Teófimo López, Vergil Ortiz, David Benavidez, Shakur Stevenson, Jaime Munguía y Ryan García.

Lo siguiente fue justificar por qué los eligieron:

VERGIL ORTIZ

El prospecto de Golden Boy Promotions cuenta con 22 años de edad y tiene un récord invicto de 15 victorias, todas por nocaut. Algo digno de destacar es el nombre de los rivales a los que ha derrotado, ya que el año pasado venció de forma convincente a los veteranos Mauricio Herrera y Antonio Orozco, quienes nunca habían caído por nocaut. Pelea en peso welter, donde enfrentará retos complicados en el futuro, pero tiene el talento suficiente para superarlos. Este viernes tiene un combate contra Samuel Vargas.

TEÓFIMO LÓPEZ

El neoyorquino de raíces hondureñas es una gran promesa, no sólo en su división, sino del boxeo en general. ESPN lo coloca hoy en día como el número 2 de los ligeros. Cuenta con destrezas sobresalientes, sentido increíble de los tiempos, precisión y poder. Tiene un récord invicto de 15 triunfos y 12 de ellos por la vía del cloroformo. Se rumora que en breve podría enfrentar a Vasily Lomachenko, el mejor peleador de su división y para muchos el mejor libra por libra del mundo. Si esto se da y López logra vencerlo, se convertiría automáticamente en la superestrella del boxeo más joven de la historia.

RYAN GARCÍA

El púgil mexicoamericano de peso ligero es tan mediático en sus redes sociales como efectivo en el cuadrilátero. No sólo sus videos entrenando con los ojos cerrados causan impacto, también su récord de 20 victorias (17 por nocaut) y 0 derrotas. Aunque en realidad nunca ha vencido a un contendiente de renombre. Su primera gran oportunidad podría llegar pronto, cuando enfrente a Luke Campbell y pueda demostrar que es un serio candidato al título.

A post shared by Ryan Garcia (@kingryang) on Jul 9, 2020 at 3:21pm PDT

DAVID BENAVIDEZ

A sus 23 años ya ha sido en dos ocasiones dueño del título del peso supermediano del CMB. Posee un récord invicto de 22 triunfos, 19 de ellos por la vía del cloroformo. Está recuperando su carrera, ya que hace dos años dio positivo en el antidoping, por lo cual perdió el título y fue suspendido durante 13 meses, pero volvió el año pasado para arrebatarle el cetro a Anthony Dirrel y está listo para continuar demostrando su supremacía.

SHAKUR STEVENSON

El zurdo que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro tiene 24 años de edad y un récord como profesional de 14 victorias, 8 por nocaut, y 0 derrotas. Era el campeón de peso pluma de la OMB, pero ascendió a superpluma y dejó su título vacante.

Shakur Stevenson dominated Felix Caraballo on Tuesday night in Las Vegas.

Here's what the win means going forward for the 22-year-old, according to @pugboxing: https://t.co/V6l8OygVd4 pic.twitter.com/edITNzrZXz

— The Athletic Boxing (@TheAthleticBOX) June 10, 2020