El hijo de Zidane saldrá del Real Madrid, ya tiene sustituto

Luca Zidane no logró la renovación con el club para el próximo torneo

Su desempeño no convenció a la institución y Luca Zidane no logró un acuerdo para renovar su contrato con el Real Madrid, club que dirige su padre, Zinedine Zidane.

El jugador de 22 años de edad, que tenía 16 años en el equipo terminó su contrato vigente y, pese a que se sentó con la directiva para intentar la renovación, no lo consiguió; de acuerdo a reportes de ESPN, esto fue porque el club está encantado con su sustituto, quien terminó su cesión con el Real Oviedo, donde destacó, y volverá al equipo merengue para el próximo torneo.

🚨 Luca Zidane se marcha del Real Madrid 👋 Luca Zidane abandona el Real Madrid. El cancerbero francés acabó contrato el 30 de junio y buscará un nuevo destino, probablemente en la Ligue 1. pic.twitter.com/1KQKFBTUQD — Soy Fan Madrid (@Soyfanmadrid1) July 23, 2020

El guardameta que sustituirá al hijo del DT será Andriy Lunin, de 21 años de edad, quien tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2024 y desde el próximo torneo será el suplente de Alphonse Areola y Thibaut Courtois. Lunin acumula bastante experiencia en la primera división, ya que jugó para el Real Oviedo durante siete meses, pero antes también lo hizo para el Zorya Luhansk del máximo circuito ucraniano.

Después de siete meses defendiendo la portería del @realoviedo, cedido, a un gran nivel y contribuyendo a la salvación del equipo azul hoy el @realmadrid le ha confirmado a Andriy Lunin (21 años)🇺🇦 que cuenta con él para la próxima temporada. pic.twitter.com/lN2cL5Kaor — Sito Fernández (@luisfernandeza9) July 24, 2020

Parece que Zinedine Zidane no pudo, o no quiso, hacer mucho por la salida de Luca de la institución, quizá debido a que fue duramente criticado las dos ocasiones en que metió al campo a su hijo en partidos oficiales, ya que la afición no consideraba que estuviera listo para resguardar la meta.

“No puse a mi hijo, puse a un portero del Real Madrid“, se defendió el DT en una de esas ocasiones en que fue atacado por meter a su hijo en un encuentro contra el Huesca.