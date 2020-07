Reportera de Florida se entera que tiene cáncer gracias a la curiosa observación de un televidente

Victoria Price es una joven reportera que trabaja en la cadena de televisión WFLA de Tampa, Florida, la cual, literalmente le debe la vida a un televidente muy observador.

Victoria informó a través de Twitter que deberá tomarse un tiempo fuera de cámaras debido a que le han diagnosticado cáncer.

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020