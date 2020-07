Borracho acuchilló a pareja en restaurante de Nueva York; una víctima es hija del actor Kelsey Grammer

Un hombre aparentemente borracho apuñaló anoche a una pareja frente a un restaurante de East Village (NYC), luego de discutir con trabajadores que se negaron a servirlo.

El hombre se acercó al restaurante “The Black Ant” de la 2da Avenida exigiendo una bebida, pero comenzó a discutir con los empleados del restaurante después de que aparentemente fue rechazado porque ya iban a cerrar y además estaba intoxicado.

Cuando la joven pareja trató de intervenir, el hombre borracho los atacó, dijo un testigo.

Más tarde, una de las víctimas fue identificada como la actriz Spencer Grammer, hija del también actor Kelsey Grammer, ganador del premio Tony (2016) como productor musical, y de varios Emmy, la mayoría por su rol del Dr. Frasier Crane en la comedia Frasier, derivada de Cheers.

El caos estalló alrededor de las 11:30 p.m. en el establecimiento , cuando el hombre trató de conseguir una mesa, pero fue rechazado. El frustrado cliente comenzó a pelear con empleados y varios comensales, incluidos Grammer, de 36 años, y su amigo Jan Phillip Mueller (31).

Ambos se enfrentaron valientemente al borracho que empuñaba un cuchillo y luego los atacó, dijeron fuentes al New York Post.

“Todos saltaron de sus asientos. Unas 15 personas tal vez. Todos intentaban separarlos”, dijo un testigo. “Fue una pelea completa”.

Cuando la policía llegó aproximadamente un minuto después el atacante, descrito como un hombre calvo y bien vestido, había huido por 3rd St.

El asaltante cortó a Grammer en el antebrazo derecho y a Mueller en la espalda. Ambos fueron llevados al Hospital Bellevue, donde ya fueron dados de alta, dijo la policía.

Spencer Grammer, actress daughter of Kelsey Grammer, among victims in East Village restaurant slashing https://t.co/nrg3tMchN1 pic.twitter.com/5bSJDONCjt

— New York Post (@nypost) July 25, 2020