FBI: mujer de EE.UU. ofreció dinero a terroristas de AlQaeda; detenida antes de vuelo internacional

Jill Marie Jones, una mujer de Arizona, fue arrestada por intentar brindar apoyo material a la organización terrorista Al-Qaeda, responsable de los ataques de 9/11 y muchos otros a nivel mundial.

Según un comunicado de prensa, Jones fue arrestada el 22 de julio después de comunicarse con dos agentes encubiertos del FBI, uno de los cuales creía que era miembro de Al-Qaeda.

La mujer de 35 años supuestamente acordó enviar dinero para comprar visores de rifles que Al Qaeda usaría contra soldados estadounidenses.

En mayo, Jones le dio al agente encubierto $500 dólares en una tarjeta de regalo prepaga.

Luego compró pasajes de avión para volar al extranjero y unirse a Al-Qaeda en Afganistán, pero cambió su vuelo a Turquía debido al cierre del aeropuerto. Luego planeó viajar a Siria.

Jones fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor el 22 de julio después de registrarse para su vuelo, informó Fox News.

