Hombre muere baleado en la cara frente a iglesia de Nueva York

Ancil Blackman recibió un disparo mortal en la cara afuera de una iglesia en Brooklyn ayer.

La víctima de 39 años fue baleada alrededor de las 5:30 p.m. frente de “Miller Evangelical Christian Union Church” en President Street, cerca de la esquina de Rogers Avenue, en Crown Heights.

El tirador, que vive al lado de la iglesia, se había peleado con Blackman allí mismo, según la policía. Pero no ha sido arrestado ni identificado públicamente.

Los policías, los primeros en responder, le realizaron reanimación cardiopulmorar (RCP) mientras esperaban una ambulancia, informó ABC News.

Fue transportado a NYC Health & Hospitals / Kings County, donde lo declararon muerto.

“Era una persona muy agradable, amaba a los niños”, dijo una pariente a New York Post en la escena. “Era un buen caballero”, dijo. “Estamos angustiados”.

Este crudo homicidio se suma al aumento en la violencia armada en la ciudad este verano, que ha llamado la atención incluso de la Casa Blanca.

Pero tanto el gobernador Andrew Cuomo, como el alcalde Bill de Blasio y el comisionado de NYPD, Dermot Shea, han rechazado la intervención federal sugerida por el mandatario Donald Trump.

Ancil Blackman, a Brooklyn man, was shot dead on the street in broad daylight, steps from his home.

He was shot on his way home from work, and relatives said they mistook the gunshots for fireworks.https://t.co/MWBFWJhCGm

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 25, 2020