La Caridad, restaurante clásico hispano de Nueva York, cerró después de 52 años

Un apetitoso capítulo de 52 años de historia acaba de cerrarse en Broadway, una de las avenidas más famosas del mundo.

“La Única Caridad”, sencillo establecimiento de “comidas china y criolla” en la esquina de 78th St y Broadway, cerró tras más de cinco décadas ofreciendo una aventura culinaria única, destacó el portal vecinal West Side Rag, sin especificar las razones de la clausura.

Según Untapped New York, “No se ha anunciado ninguna razón explícita para el cierre, pero se une a docenas de otras empresas que han cerrado permanentemente debido a la reducción de los ingresos y las restricciones para comer en el interior” por el coronavirus.

Raphael Lee, un hombre chino que había crecido en Cuba, abrió el restaurante en 1968. Huyó de la isla tras la llegada del dictador Fidel Castro, dijo su hijo Sam.

Algunas ofertas eran claramente hispanas. Y otros platos literalmente chinos. “Pero gran parte de la comida era una mezcla de cocina china y cubana, con platos como arroz frito especial con plátanos”

El mes pasado, el cantautor Rubén Blades publicó en Twitter una foto de 2018 “con mis amigos” de “La Caridad 78”, como también se le conocía al lugar por la calle donde estaba ubicado.

También The New York Times informó ayer sobre el cierre del iconográfico y modesto sitio del Upper West Side, recordando su menú “chino cubano”.

Con mis amigos del Restaurante Chino-Cubano ¨La Caridad 78¨. 2199 Broadway (Corner of West 78th Street), New York, en 2018 pic.twitter.com/pVbTR0iQXZ

La Caridad 78 on the Upper West Side has closed https://t.co/rX7kjvYNGx

— NYT Food (@nytfood) July 24, 2020