Posando de espaldas y en bikini, Danna Paola confiesa que quiere vivir en la playa

View this post on Instagram

En medio de toda esta locura, con cuidados extremos, desveladas, tener a Sebas a distancia ( siendo un palo de metal de referencia 😂) y todo lo que fue crear este videoclip, no saben cuánto me emociona ver el resultado de lo que uno se imagina en la cabeza y piensa que es una locura, un mundo en los 90’s y el futuro en un mundo virtual… el hoy verlo ahora allí y recibiendo tanto amor… 🙏🏼♥️ simplemente wow, 🙏🏼de verdad me quería tomar el tiempo de agradecer a todo el equipo que hizo posible esto tan increíble, 2 meses en edición, trabajo, amor y mucha paciencia… es MÁGICO. A todo mi equipo que quiero con el alma, y a todos aquellos que fueron parte y lo dieron toooodoooo! Gracias… WE DID IT! 💜 @management_icon @emmimua @alvarezomar @aborito @jesusblaife @sandraroldan10 @alexcordovaphoto @samuelgiron @anahiguastone @abregojoseluis @peterodor @coyotemediah @samueltobias_ @umusicmexico @marioivcontreras Y por supuesto mi querido amigo @alannavarro que después de cantar juntos hace 2 años en mi regreso a los escenarios, acá estamos de nuevo y es muy especial que hoy seas parte de esta historia, que vengan muchas más !! de verdad Gracias gracias 💜💜💜💜 #NoBailesSola