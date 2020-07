Senador pide destituir a gobernador Cuomo por muertes masivas COVID-19 en ancianatos de Nueva York, pero él culpa a la prensa

Destituir al gobernador de NY, Andrew Cuomo, solicitó el senador Rand Paul al responsabilizarlo por el alarmante número de muertes en hogares de ancianos de Nueva York durante el brote de coronavirus esta primavera.

“Creo que el gobernador Cuomo debería ser acusado por lo que hizo, por la desastrosa decisión que tomó de enviar a los pacientes con coronavirus de regreso a hogares de ancianos“, dijo Paul (R-Kentucky) el miércoles en el podcast “Rundown” de Fox News.

“Prácticamente la mitad de las personas que murieron estaban en hogares de ancianos”, afirmó.

“Las personas a las que estamos alabando en realidad están tomando decisiones catastróficas“, dijo en referencia a la popularidad del líder Demócrata de Nueva York durante la crisis.

“Se tomaron terribles decisiones de política de salud pública y creo que al final ninguna de estas políticas probablemente haya sido buena para la economía o para contener el virus”.

En seguimiento a este polémico tema, ayer en una rueda de prensa en Albany el gobernador acusó al New York Post y Fox News cuando se le preguntó si apoyaría una investigación independiente de las muertes en los ancianatos.

“Creo que es el New York Post. Creo que es Michael Goodwin, creo que es Bob McManus”, dijo molesto, refiriéndose a dos columnistas de ese diario. “Creo que es Fox TV. Creo que todo está motivado políticamente. Si alguien mirara los hechos, sabrían que es completamente absurdo en su apariencia”, dijo el gobernador, sin responder la pregunta inicial.

“La gente murió en hogares de ancianos, eso es muy desafortunado (Pero) somos el número 35 en la nación en porcentaje de muertes en hogares de ancianos. Ve a hablar con los otros 34 estados. Primero, ve a hablar con los estados Republicanos ahora, Florida, Texas, Arizona, pregúntales qué está pasando en los hogares de ancianos. Todo es política”, criticó Cuomo.

El mes pasado, Cuomo rechazó una solicitud de legisladores Republicanos del Congreso Nacional para proporcionar documentos y una sesión informativa sobre el manejo de la crisis COVID-19 en hogares de ancianos del estado de Nueva York.

Incluso otros Demócratas también han cuestionado la medida del 25 de marzo de la administración de Cuomo que obligó a los hogares de ancianos a recibir pacientes de COVID-19 al comienzo del brote del virus.

Los hogares de ancianos dijeron que fueron obligados por la gobernación y que no tenían más remedio que atender a los pacientes contagiados, lo que podría haber generado hasta 6,200 muertes de residentes y empleados.

