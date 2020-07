VIDEO: LeBron James se sacó una bolsa de hielo de sus partes íntimas, ¿qué beneficios tiene esto?

La acción de The King no es sólo para refrescarse, tiene una explicación enfocada a lo físico y deportivo

Foto: Harry How / Getty Images

“The King” James le dio la vuelta al mundo, debido a un video grabado el jueves pasado y que se difundió a través de redes sociales, en el que se ve cómo se saca de la zona genital una bolsa con hielo durante el duelo entre Lakers y Mavericks, que fue parte de los juegos de preparación de ambos equipos en Orlando.

Gente de todo el mundo se preguntó por qué el astro del baloncesto tenía la bolsa en esa zona y aquí develamos el misterio.

LeBron el mago. ¿De dónde ha sacado la bolsa de hielo? 🤣 Via @cjzero pic.twitter.com/yzvoxw4ct8 — NBA – Jordi de Mas (@demas6Basket) July 24, 2020

En este caso particular, trascendió, de acuerdo a The Bleacher Report, que LeBron lo hizo porque tenía una ligera molestia en la ingle derecha, misma que no le había permitido entrenar al 100% los días anteriores; y al jugar sufrió de una leve inflamación que intentó aliviar con el hielo.

Si embargo; hay otra razón por las que los basquetbolistas y deportistas llevan a cabo esta práctica, ya que colocarse hielo en la zona genital, en el cuello o en los pies, tiene resultados similares a los que otorga la crioterapia, que mejora el rendimiento al hacer deporte.

La crioterapia es, en resumen, nitrógeno aplicado a bajas temperaturas, que en el deporte se usa para reactivar el tejido dormido y aumentar la fuerza en el mismo para facilitar mayor velocidad de reacción.

✅ LeBron James gasta 1 millón de dólares por temporada en los cuidados de su cuerpo! La estrella de la NBA posee un gimnasio personal que posee cámaras hiperbáricas y de crioterapia, además de un personal multidisciplinario a su disposición. pic.twitter.com/4FOiT1wc3O — Versus Magazine SV (@MagazineVersus) July 22, 2020

Esta práctica, que se realiza en cabinas especiales, también trae beneficios mentales, ya que produce la liberación de endorfinas y serotonina que ayudan a competir con mayor actitud.

Algunos deportistas consiguen un resultado similar tras sumergirse en tinas o contenedores repletos con agua y hielo.

🔥¡Están que arden!🔥 Luego del 3-0 a Toluca, directo a la tina con hielos pic.twitter.com/jfLOFEezqY — Julio Saucedo (@JULIO_SAUCEDO) February 17, 2019