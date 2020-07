Cristy Solís, la esposa de “El Buki”, luce su figura con biker shorts estampados

View this post on Instagram

Convierte cada acto de tu vida en un ritual sagrado. Conéctate con tu 🙌🏼Ser, con la Madre Tierra 🌎 con Dios ✝️ o el Gran Espíritu Divino al levantarte y bendice y agradece…Bendice y Agradece al comer, al dormir…Al levantarte, al poder caminar 🚶‍♀️Bendice y Agradece siempre!!! Pasaron 15 días que no pude hacer lo que tanto disfruto, y hoy me sentí muy inspirada en hacerlo. La madre naturaleza no nos necesita. Nosotros necesitamos de la madre naturaleza ☺️ . . . . . #nature #naturelover #walking #running #takingitallin #grateful #blessed #newenergy #body&soul #healthyliving #dia127 #selfie pics 1️⃣2️⃣&3️⃣ when you take care of you you take care of everybody else