Lis Vega pasó su fin de semana con unos bikinis microscópicos

View this post on Instagram

DEFIENDE LO QUE POR LEY DE VIDA TE PERTENECE, TU ESENCIA, TU PERSONALIDAD, TU LUZ PROPIA.CUIDA TU ALMA , TU YO, TU VERDADERO CUERPO EN LA EXISTENCIA EN CONEXIÓN CON EL UNIVERSO 🕉#LACLAVEESTAENELAMOR #LAPOETADELOURBANO #OMNAMAHSHIVAYA #OUTFIT @shineswimwear_ #joyería @theboyssilvershop #CAMPAÑAMUNDIAL #summer #VERANO #ARTEENPLATA #actriz #CANTAUTORA #BAILARINA #CANTANTE #FIT #MYLIFE #CUBA #MÉXICO #GOODVIBES #CUBANOSPORELMUNDO #STYLE #FASHION #FITNESS #FIT #FITNESSMOTIVATION #FITMODEL #FITDANCE