Lorena Meritano explota por críticas a su cuerpo: “Yo no soy un busto o un trasero”

La famosa advirtió que hay gente que se quita la vida por el bullying

Lorena Meritano está sumamente molesta, pues reveló que todos los días recibe cientos de mensajes en sus redes sociales en los que la gente la critica por su apariencia y aunque suele no hacerles tanto caso, hace unas horas le llegó uno que tocó tanto sus fibras más sensibles que decidió darle réplica y explotó públicamente.

Mediante sus Instagram Stories, la argentina mostró el escrito en el que una persona le dice que se ve muy delgada y demacrada y que debería subir de peso como cuando participaba en la telenovela “Pasión de Gavilanes” y aunque al principio contesta muy relajada que quiere bajar más de peso, posteriormente dijo que era injusta la petición.

“No se deben hacer comentarios sobre vidas y cuerpos ajenos. Existe mucha gente que se suicida por este tipo de comentarios. No somos nadie para decirle al otro cómo se debe de ver, yo no soy un cuerpo, yo no soy una edad, un color de cabello, un busto o un trasero. Hay que ponerle un límite a este tipo de personas porque es una falta total de respeto y de conciencia. No opinen de cuerpos ajenos”, dijo Lorena enojada.

Para finalizar, la actriz publicó otro comentario de una mujer que le dice que el cáncer de seno que sufrió y superó hace unos años la dejó con una imagen muy desmejorada y que debería de buscar remedios urgentes para verse como antes, cosa que lamentó y dijo que rezaría para que su corazón se ablandara y no pasara por lo mismo que ella.

Sigue leyendo