Alicia Machado comparte una foto en la que se muestra usando un corset transparente

La ex Miss Universo se unió al reto de las famosas para publicar una imagen en blanco y negro

Siempre polémica, pero con una actitud muy positiva, Alicia Machado se unió al reto de las famosas en Instagram y publicó una sensual foto en blanco y negro, que la muestra de espaldas y luciendo su imponente físico, usando tan sólo un corset transparente. La imagen corresponde a una de las sesiones que hizo hace varios años para la revista Playboy.

La ex reina de belleza fue enfática en el mensaje que escribió junto a su publicación: “Aceptando el reto! Hasta que no lo aceptas no evolucionas! Valórate hasta convertirte en la persona con la que quisieras estar el resto de tu vida. Ámate. No importa lo que pase!

Hace algunos días, Alicia (de 42 años) respondió en un video a sus detractores, quienes la calificaron de “vieja y acabada” en las redes sociales. Entre otras cosas, la venezolana declaró: “Y si uno envejece ¿cuál es el problema? Yo prefiero estar vieja y no tener cáncer, por ejemplo”.

