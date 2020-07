En video, la hija de Consuelo Duval baila sensualmente y muestra su ropa interior

View this post on Instagram

Te voy a decir lo que he aprendido de la tristeza: Es un fuerte laxante. Así como lo oyes, entra y te limpia, te purifica y te obliga a sacar toda la mierda de emociones que traes dentro. Pero, después de cierto tiempo es una bacteria que se queda muy cómoda en tu cuerpo, que te quita las ganas, que te castiga, que te ciega, que te engaña, que te va comiendo poco a poco y tienes de dos, o la dejas vivir ahí o la sacas. Sacarla no es fácil. Mira, yo me la imagino como la pequeña bacteria que es diciendo lo siguiente: “no te pares de la cama, no tienes fuerza, acuérdate que estás muy triste y que salir solo te va a poner más triste porque te vas a acordar de todo lo que ha pasado y vas a ponerte a llorar a la primera provocación, que pena, así que falta a tu reunión importante y quédate aquí encerrada donde podemos coexistir en nuestra miseria sin que nadie nos moleste.” Y pues tu, para sentirte mejor,la escuchas y lo haces. La realidad es que ahora no solo estás triste por la razón inicial, si no que sientes culpa porque faltaste a tu reunión, estás triste y con culpa. Y la culpa te pone más triste y al final te sientes más mierda de lo que te sentías al principio. Y así es poco a poco eso se vuelve tu vida, un círculo de acciones que solo alimentan tu tristeza y llega un punto en el que, aunque quieras, ya dejaste mucho “por sentirte mejor en la cama”. El tiempo pasa, la tristeza se va y tu ya no sabes ni como volver a empezar. Pero aquí está el truco, ir a tu reunión va a ser una mierda y si, probablemente todo te recuerde a lo que te pasó, es más, te garantizo que todo te lo va a recordar. Es como una forma muy cruel del universo de joder y si, probablemente llores a la primera provocación y sientas un poco de vergüenza, y cuando acabe digas “reunión de mierda.” Pero te juro que vas a sentirte mejor. Me atrevo a decir que hasta tantito orgullosa/o. No dejes que la tristeza se ponga muy cómoda, que te haga frenar, que te detenga. Déjala cumplir su función de laxante y luego adiós. Es culero, pero nada se detiene por ti, tú tampoco te detengas por nada (ni nadie). Cont.