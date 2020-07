Posando muy sensual, Camila Sodi descubrió sus piernas al recostarse en una silla

View this post on Instagram

Nuestra niña interior 🤍 mi amiga hermosa @ximenamusic nos preguntó qué le diríamos hoy … Creo que la abrazaría y le diría que cuenta conmigo , con ella misma . Siempre . Qué hay algo eterno e inamovible dentro de cada uno de nosotros . Amor . Unidad con el todo y con todos . Para que cuando la vida se ponga ruda sepa su lugar en el cosmos . Estamos muy poquito tiempo en esta vida , en este cuerpo, en este planeta , viviendo esta experiencia humana . Disfrútala . Diviértete . Deja ir las cosas que te hacen pesada la mente . Deja el pasado y deja el futuro . Estar en presencia es la única manera de estar . Y acuérdate que al final de todo esto lo único que importa es el amor que das y tu paz interior . Y nada ni nadie puede moverte de ese lugar si lo encuentras 🤍 (También gracias por todo lo que eres y has hecho , por que gracias a ese camino soy hoy este humano y es este mi camino )