Encuentra rata muerta en comida preparada que compró en el supermercado

Es muy común que la gente recurra a comprar comida ya preparada que venden en los supermercados, sobretodo en estos momentos que, a pesar de estar en casa, tanta labor no deja mucho tiempo para cocinar.

Pero hay que tener cuidado con lo que se compra si no quieres vivir una mala experiencia como la que tuvo una mujer de Durham, Reino Unido, la cual nunca se imaginó lo que encontraría al interior de su platillo.

En Twitter, Cath McCall Smith, de 57 años, explicó que el pasado martes compró un plato de pollo a la italiana que venden en la cadena de supermercados Tesco, el cual cuesta alrededor de $5 dólares.

Luego de llegar a casa, puso a calentar el platillo y cuando comenzó a comerlo, notó que con el tenedor tocó lo que en un principio, le pareció un hueso de pollo. Pero quedó horrorizada al descubrir el cuerpo completo de una rata muerta debajo del guisado.

July 24, 2020