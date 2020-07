Incluyen a Puerto Rico y DC en lista de cuarentena obligatoria para viajar a Nueva York

Puerto Rico, Washington DC y tres estados más fueron sumados a la lista de cuarentena obligatoria para viajar a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, anunció el gobernador Andrew Cuomo.

Illinois, Kentucky y Minnesota fueron agregados a lista que ya suma 34 estados, además de la capital (Distrito Columbia) y la isla caribeña, territorio asociado a EE.UU. con alto tráfico de pasajeros a Nueva York.

Todo son puntos críticos de COVID-19, según los Centros de Control de Enfermedades (CDC), y ya pueden estar más allá del la capacidad de control de la nación, dijo Cuomo.

La cifra de muertos por coronavirus en todo el país hoy superó los 150 mil pacientes.

El número de regiones en la lista restringida ha aumentado cada semana desde que Cuomo y sus homólogos Phil Murphy (NJ) y Ned Lamont (CT) anunciaron conjuntamente la restricción de viajes a fines del mes pasado.

En ese momento Nueva York era el estado con más contagios en EE.UU, pero en la última semana tanto California como Florida lo han superado. A nivel de fallecidos, NY sigue siendo el estado número uno, de lejos, con 32,716; seguido de Nueva Jersey (15,903).

Los viajeros, tanto visitantes como locales que regresan a sus hogares, ya se han relacionado con nuevos contagios grupales en Nueva York y Nueva Jersey en las últimas semanas, destacó NBC News.

De acuerdo con las pautas de cuarentena, deben aislarse por 14 días los viajeros que ingresan al área tri-estatal desde estados que promedian tasas de prueba positivas diarias del 10% o 10 casos nuevos por cada 100 mil residentes durante un período de siete días.

Cuomo admite que la cuarentena en sí misma es imperfecta. Recientemente implementó un nuevo formulario de salud obligatorio para los viajeros que aterrizan en los aeropuertos de Nueva York, en un intento de hacer cumplir mejor el aislamiento.

Quien no llene el formulario se expone a una multa de $2 mil dólares. No está claro cuántos en total han sido penalizados.

Cuomo dice que los viajes fuera del estado son una de las dos amenazas clave para el progreso sostenido en Nueva York; el otro es el control de las medidas de distancia social en sitios públicos, especialmente restaurantes.

