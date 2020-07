Irreconocible: Don Francisco reaparece con “look” al natural sin tinte de cabello

View this post on Instagram

🇨🇱 ESPECTACULOS | #lomaslips "Estamos más cerca de la muerte que de la vida": Don Francisco cuenta cómo vive el confinamiento😔 – El famoso conductor de Sábado Gigante, Don Francisco, enlazó con el programa Suelta la Sopa para una entrevista virtual y contar cómo es que se encuentra pasando la actual cuarentena por Covid-19. – El presentador explicó que lleva cerca de 60 días de confinamiento y que desde entonces le ha comenzado a crecer el cabello de coloro blanco, además decidió brindar un valioso mensaje para toda la comunidad hispana. – Para salir adelante tenemos que hacerlo todos juntos, tenemos que usar una palabra mágica para esto y esa es la solidaridad", contó. – Don Francisco también mencionó que en estos días le han rondado los pensamientos de muerte por su avanzada edad, pues el y su esposa se encuentran en el margen de edad más vulnerables. – Estamos más cerca de la muerte que de la vida, todo lo demás es seguro, pero yo te puedo asegurar que va llegar el día que tu te mueras", expresó el conductor. – Pero no todo es tristeza, pues señaló que a pesar de todo lo malo que hoy en día, de igual forma han sucedido cosas buenas como la valorización de la familia, la importancia de las instituciones medicas y los gestos afectivos. – Hay cosas que hemos perdido, pero hay ciertas cosas que hemos ganado, un beso, un abrazo, tomaron una dimensión distinta, nunca nos dimos cuenta lo importante que era el darnos la mano y junto con eso, nos dimos cuenta que una de las instituciones que estaba siendo más frágiles, que fue una de las más importante del mundo, hoy vuelve a tomar importancia, la familia", reflexionó Don Francisco.