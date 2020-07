Los 5 bikinis con los que Carolina Sandoval lució su figura sin pena

View this post on Instagram

Acá les va esta reflexión: amo estas dos etapas de mi vida…en una tenía un poco más de 20 y en la otra un poco más de 40 😂😂😂 y créanme que ambas etapas de mi vida he sido muy feliz. En la foto del traje de baño rasta soñaba con ser la mujer que soy hoy en día y NO me cambio por ninguna porque nadie me quita lo bailaoooo 😂😂😂 como dice el dicho; y en la actual me siento agradecida con Dios por tantas bendiciones y satisfacciones a lo largo de mi crecimiento personal. Creo que el problema que tienen muchas personas es que no saben aceptar las diferentes etapas de su vida, se quedan clavados en el “yo era,yo lucia, por me veía, yo pesaba, etc” …amo mis recuerdos de veinteañera y adoro mis aventuras de cuarentona. Firma María Carolina Sandoval Guzmán mejor conocida como Carolina Sandoval #madred2 #lareinadelafaja #lavenenosa 🙋🏻‍♀️😂😂😂😂 by the disfruten de este #trobackthursday #trosbaktroisde