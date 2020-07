¿Miedo? Floyd Mayweather rechaza pelear en MMA porque no quiere arriesgar su récord invicto

El expugilista no quiere subir al octágono; prefiere que los peleadores de MMA se suban con él al cuadrilátero

Floyd Mayweather ya lo dejó claro, no quiere subir al octágono, en parte porque prefiere no arriesgar su invicto de 50 peleas; en cambio, por una buena suma de dinero sí aceptaría pelear contra un artemarcialista mixto, pero en un cuadrilátero y bajo las reglas del box.

En entrevista con Forbes, a pregunta expresa de si aceptaría una pelea en un octágono, el expugilista dio un rotundo no y dejó entrever que podría llevarse una derrota, algo que no le gustaría que manchara su historial.

“No. Creo que es como los equipos ganadores que reciben la ventaja de la localía en los Playoffs. No arreglas lo que no está roto y mi récord no está roto. Por ahora, estoy felizmente retirado”, contestó.

Cuando se le preguntó si pelearía contra un representante de MMA o de la UFC, concretamente contra Conor McGregor, a quien ya venció una vez sobre un ring de boxeo, “Money” no cerró las puertas, pero dijo que tendría que haber mucho dinero de por medio.

“Nunca se sabe, pero tendría que valer la pena. Es justo como apostar, tiene que valer la pena. Si pagan estaré allí, y si pagan en efectivo, Conor, te patearé el trasero otra vez“, indicó.

Estas declaraciones llegan poco después de que circularan los rumores sobre una vuelta de Mayweather al cuadrilátero, toda vez que él mismo mencionara en redes sociales que estaba “trabajando en algunas cosas en Tokio para 2020 o 2021″, algo que de inmediato desató versiones de que se trataría de una pelea de exhibición que lo sacaría del retiro.