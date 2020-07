“Nunca he visto un caso como éste”: 70 años de cárcel por tortura y violencia doméstica contra novia y su hijo en Nueva York

Kaiden Haynes, residente de Buffalo (NY), fue condenado a 70 años de cárcel por torturar a su novia al azotarla, quemarla y estrangularla repetidamente.

Haynes, de 28 años, fue sentenciado el jueves después de ser condenado en marzo, en un caso que la fiscalía llamó “violencia indescriptible”.

Las víctimas fueron su novia y el hijo de ella, a quienes Haynes agredió después de mudarse a su apartamento en marzo de 2018.

Dos meses más tarde, Haynes comenzó a aterrorizarlos, azotando, golpeando y estrangulando repetidamente a la mujer, dijo el fiscal de distrito del condado Erie, John Flynn.

En varias ocasiones, Haynes colocó un cable de audio / video HDMI alrededor de la garganta de la mujer, dejándola inconsciente e hiriendo su cuello.

“Éste es uno de los casos de abuso más atroces que ha sido procesado por mi oficina”, dijo el fiscal Flynn en un comunicado. “La víctima y su hijo sufrieron una violencia indescriptible a manos de este acusado”.

Haynes también abusó de la mujer y su hijo con varios objetos domésticos, incluida una escoba y una pala, informó Buffalo News.

Los fiscales dijeron que los ataques de Haynes contra la pareja incluyeron alcohol y aerosol desinfectante, que usó para quemar a la mujer, y golpear a su hijo con el mango de un refrigerador.

“Nunca he visto un caso como éste”, dijo la fiscal Holly Tucker, quien caracterizó a Haynes como un “monstruo”.

Haynes, quien fue arrestado en enero de 2019, enfrentaba hasta 97 años de prisión. Fue sentenciado el jueves por video y un juez también le ordenó no tener contacto con las víctimas “hasta enero de 2097”.

