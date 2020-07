Otro accidente fatal con moto Revel desata las alarmas: compañía suspende servicio en Nueva York tras muerte de hispano

No license, no insurance, no plates, and no accountability. What was @CoreyinNYC @NYCMayor @NYCCouncil thinking?! Now peds have to deal with reckless ebikes, drivers, scooters, and cyclists. How is this safe? #zerovision https://t.co/nlmXnF9GxZ

Revel anunció esta mañana que dejará de operar en la ciudad de Nueva York, horas después del fallecimiento del conductor Jeremy Malavé en Queens, el tercer accidente con motos de esa marca en los últimos días en la ciudad.

Malavé, de 32 años, perdió el control de su scooter Revel cuando se dirigía hacia el norte por Woodhaven Boulevard, cerca de 67th Drive en Middle Village, alrededor de las 3:15 a.m. Se estrelló contra un poste de luz, informó New York Post.

“Usuarios de Nueva York: a partir de hoy, el servicio NYC se cerrará hasta nuevo aviso”, dijo la compañía de ciclomotores eléctricos en Twitter. “Estamos revisando y fortaleciendo nuestras medidas de responsabilidad y seguridad de los conductores y comunicándonos con los funcionarios de la ciudad, y esperamos poder servirle nuevamente en el futuro cercano”.

Previamente, ayer Adriano Espaillat (D-NY) pidió prohibir en todo el estado las motos Revel, después de las dos primeras colisiones, que causaron la muerte de una reportera de CBS2 y dejaron a un hombre gravemente herido.

“Una situación como ésta podría haberse convertido fácilmente en fatal”, dijo el congresista Espaillat en una carta enviada ayer al jefe del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), Mark Schroeder, en referencia a la colisión que dejó a un motorista de 30 años con un trauma en la cabeza el sábado 25 en Inwood, Alto Manhattan.

Exactamente una semana antes, Nina Kapur, reportera de CBS2 New York, murió cuando era pasajera en una moto eléctrica Revel en Brooklyn (NYC) el 18 de julio.

“Tras una serie de informes en los últimos días, ha quedado claro que existen serias implicaciones de seguridad para los usuarios de Revel, otros vehículos en la vía y los transeúntes”, agregó la carta.

Los funcionarios estatales deberían detener las operaciones de Revel hasta que la compañía tenga “regulaciones y medidas de capacitación y seguridad adecuadas y actualizadas”, dijo el congresista de origen dominicano, citando específicamente la educación del conductor y un mandato de casco más estricto.

Las reglas oficiales de Revel requieren que los usuarios tengan una licencia de conducir regular y usen un casco para sus usuarios, pero no un permiso especial para manejar motocicleta.

Esas reglas también son frecuentemente violadas: el 16 de julio la compañía envió un correo electrónico a los usuarios para advertirles que obedecieran las leyes de tránsito, y dijo que había suspendido a más de mil en un sólo mes, citó New York Post.

Dos días después, la reportera Kapur (26) se convirtió en la primera pasajera de Revel que muere en las calles de la ciudad. Según los informes, no llevaba casco.

Un portavoz de Revel dijo que la compañía suspendió a otros mil usuarios en las últimas dos semanas y prometió una prueba de seguridad en la aplicación en las próximas semanas, así como una nueva característica que requiere que los usuarios confirmen que están usando un casco antes de cada viaje.

“Cuando lanzamos Revel, sabíamos que ampliar el acceso a la movilidad significaría asumir los riesgos de la vía. Hemos estado trabajando desde el primer día para combatir estos riesgos, y constantemente para hacer más para que nuestras calles sean seguras”, dijo la compañía ayer en un comunicado.

