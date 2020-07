Qué dice la propuesta del paquete de estímulo de la Ley HEALS sobre los beneficios de desempleo

El proyecto descarta una moratoria a pesar que casi un tercio de los hogares no pagaron su alquiler en julio

Después de semanas de especulación los republicanos en el Senado presentaron una propuesta que podría ser el próximo proyecto de una nueva ley de estímulo.

El senador Mitch McConnell habría enumerado algunos de los puntos en una propuesta que presentó hace algunas semanas y que ahora se sumaría a la llamada Ley HEALS, la Ley de Protección de la Responsabilidad de la Asistencia Económica, Salud y Escuelas.

Los demócratas en la Cámara de Representantes aprobaron en mayo la Ley HEROES que los republicanos consideraron muy cara debido al presupuesto de más de $3 billones de dólares. El nuevo proyecto de ley que será presentado por el Senador McConnell podría contemplar un presupuesto de $1 billón de dólares.

McConnell nombró a ocho de sus colegas que presentaron los componentes de la nueva ley, aunque aún no se sabe si el nuevo paquete de estímulo estaría dividido en diferentes proyectos a lo que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, se opone.

En resumen, estos serían los beneficios de la Ley HEALS:

Un cheque de estímulo de $1,200 dólares

En un discurso de este lunes, el senador Lamar Alexander explicó que el próximo cheque de estímulo incluiría un pago único de $1,200 dólares a todos los estadounidenses que ganen menos de $75,000 dólares, incluidos $500 dólares por cada dependiente sin restricción de edad. La Ley de Cuidados sólo permitía $500 dólares por dependiente para los menores de 17 años.

Las parejas obtendrían $2,400 dólares para quienes ganen menos de $150,000 dólares. Si ganan más que esas cantidades, el cheque de estímulo se reducirá en un 5% de su ingreso bruto ajustado por encima de esos límites. El cheque funciona como un adelanto de un crédito fiscal reembolsable. El proyecto de ley utilizaría la declaración de impuestos de los contribuyentes en 2019 o si se presentó en 2018.

Reducción de las prestaciones de desempleo

La Ley de Asistencia a los Trabajadores, Familias y Empleadores de los Estados Unidos continuaría con $200 dólares por semana de beneficios federales de desempleo hasta el mes de septiembre. Después sería reemplazada por un pago de hasta $500 dólares que, al ser agregado al beneficio de desempleo estatal, se limitaría al 70% del salario perdido.

La Asociación Nacional de Agencias Estatales de la Fuerza Laboral dijo que tomaría de entre 8 a 20 semanas para implementar este tipo de sistema basado en un porcentaje de los salarios, según un memo obtenido por la NPR.

Este beneficio sería menor al bono extra de $600 dólares por semana que ofrecía pa propuesta de la Ley HEROES que era una extensión de los beneficios de desempleo creados en la Ley de Cuidados.

Relacionado: Termina el bono extra de $600 dólares semanales y los expertos advierten que la reducción de la ayuda por desempleo será insuficiente.

Sin moratoria para desalojos

La Ley CARES proponía una moratoria en los desalojos que se aplicaba a los edificios con una hipoteca que fuera respaldada por el gobierno. A los propietarios de esos edificios tampoco se les permitía iniciar procedimientos de desalojo o cobrar honorarios o sanciones adicionales por no pagar el alquiler. Los arrendatarios siguen estando obligados a pagar el alquiler durante el período de gracia del desalojo y pueden sufrir repercusiones por la falta de pago, incluido el desalojo después de que termine la moratoria.

La moratoria expiró el pasado 24 de julio y aunque el presidente Trump dijo que se extendería en el siguiente paquete durante el discurso del “Estado de la Unión”, la propuesta no fue mencionada este lunes por ninguno de los senadores.

Durante el mes de julio casi un tercio de los hogares de los Estados Unidos, el 32%, no realizó los pagos correspondientes de alquiler o hipoteca según una encuesta realizada por Apartment List, una plataforma de alquiler en línea.

Sin ayuda adicional para los estados

Se esperaba que la propuesta no añadiría fondos adicionales a los gobiernos estatales y locales sino que ofrecería flexibilidad a los fondos ya asignados por la Ley CARES. Puede permitir a los gobiernos estatales y locales utilizar los fondos de la Ley CARES para compensar esas pérdidas de ingresos con algunas restricciones, según un borrador de la propuesta que el periódico The New York Times compartió.

En la Ley de Héroes los demócratas de la Cámara de Representantes incluía cerca de un billón de dólares de ayuda a los gobiernos estatales y locales afectados por el coronavirus.

Relacionado: Si recibiste el beneficio de $600 dólares por seguro de desempleo, esto es lo que necesitas saber sobre el pago de impuestos.

Ayuda escolar

Aproximadamente $105,000 millones de dólares se destinarán al Departamento de Educación. $70,000 millones de dólares irán al K-12 y $29,000 millones dólares a la educación superior. Otros $5,000 millones de dólares se destinarán al fondo del Gobernador que se designarán para el K-12 o la educación superior. Parte de los fondos sólo estarán disponibles para las escuelas que se reabran físicamente.

La Ley CARES creó un Fondo de Estabilización de la Educación de $30,750 millones de dólares, de los cuales el Congreso reservó $3,000 millones de dólares para el Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación del Gobernador.

Préstamos estudiantiles

La Ley de Atención al Estudiante proporcionó alivio a los préstamos estudiantiles en forma de una indulgencia en los préstamos federales. Desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020, todos los pagos de los préstamos estudiantiles federales fueron suspendidos y sus tasas de interés se fijaron temporalmente en el 0%, Por lo que fueron puestos en indulgencia administrativa. Durante ese tiempo, el préstamo no cambiará ni se cobrará intereses o penalidades.

Escudo de responsabilidad



El senador McConnell ha mostrado su interés en un escudo de responsabilidad de cinco años para empresas, organizaciones sin fines de lucro, escuelas, proveedores médicos y profesionales desde principios de año. Este los protegería de demandas derivadas de la pandemia siempre y cuando hicieran un “esfuerzo de buena fe” para cumplir.

De manera anterior, el senador John Cornyn publicó la Ley de Salvaguarda de los Empleados de Primera Línea de los Estados Unidos para ofrecer oportunidades de trabajo necesarias para impulsar la economía.

Bonos por regresar a trabajar



Varios legisladores republicanos propusieron bonos de “regreso al trabajo”, entre ellos el senador Rob Portman y el representante Kevin Brady. Los republicanos consideran que el aumento de las prestaciones de desempleo son un desincentivo para volver al trabajo y que la bonificación de “vuelta al trabajo” se consideraría una forma de añadir estímulo sin el riesgo moral. Ambas propuestas pagarían al empleado una bonificación por volver al trabajo.

La Ley de Cuidados creó un Crédito Fiscal para la Retención de Empleados equivalente al 50% de los salarios calificados pagados a un empleado hasta enero de 2021 con un límite de $10,000 dólares en salarios por empleado. Esto significa que el crédito fiscal está limitado a $5,000 por empleado.

También existe un crédito fiscal para los empleadores al brindar una oportunidad de trabajo al contratar a personas en uno de los diez grupos seleccionados. Estos beneficios fiscales son ofrecidos a empresas y no a personas.

Recorte del impuesto sobre la nómina

El presidente Trump había pedido un recorte de los impuestos sobre la nómina. El importe era una prioridad para la Casa Blanca pero no contó con el apoyo de los republicanos por lo que no se incluirá en el próximo paquete de estímulo.

–También te interesará: