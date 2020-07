FBI: usando máscaras para disfrazarse de viejo, jugador robó $100 dólares mil en casinos

John Christopher Colletti fue acusado por el FBI de estafar varios casinos en Michigan usando máscaras protéticas, licencias de conducir falsas y otras artimañas para hacerse pasar por jugadores de edad avanzada y robar más de $100 mil dólares.

Los cargos contra el sospechoso de 55 años figuraban en una denuncia penal de 17 páginas y una declaración jurada sin sellar emitida por un tribunal federal en Detroit.

Colletti fue encontrado y arrestado en Kansas. Quedó detenido en Michigan sin fianza, informó The Detroit News.

A partir de mayo de 2019, Colletti desarrolló un esquema para comprar las identidades de las personas en línea y crear licencias de conducir falsas, dijo Julia MacBeth, agente especial del FBI.

Supuestamente robó las identidades de los clientes del casino que formaban parte de un programa VIP que permite adelantos en efectivo dentro de las instalaciones.

El sospechoso pudo robar $98,840 dólares del casino MGM Grand Detroit, mientras usaba una máscara protésica completa, anteojos y sombreros, según los informes detallados por MacBeth en la declaración jurada.

El sospechoso fue captado por la cámara usando una máscara protésica, chaqueta azul, gorra oscura, jeans azules y gafas de sol en el MGM Grand el 23 de mayo de 2019, donde retiró $30 mil dólares durante 15 transacciones diferentes en un período de 30 minutos.

Los investigadores revisaron las imágenes de las cámaras de los casinos y descubrieron que Colletti usaba licencias de conducir falsificadas cada vez que retiraba el casino, según el medio de comunicación local.

También tenía anotadas las últimas cuatro cifras del número de seguro social y del teléfono de quien suplantaba, datos necesarias para completar las transacciones, dijo MacBeth.

Colletti fue arrestado el 12 de marzo por la policía tribal Potawatomi en el “Prairie Band Casino and Resort” en Mayetta, Kansas. Y ahora enfrenta la justicia en Michigan.

