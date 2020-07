A sus 55 años, Catherine Fulop posa en tanga y con un top tejido

View this post on Instagram

Motivación es eso que te hace arrancar pero después debes aprender a ser disciplinado, no saben lo difícil que es, pero cuando buscas sentirte bien y habitar el cuerpo que querés, nada te detiene. Siempre les hablo de salud, de bienestar, tengo una actitud positiva ante la vida. Estuve rubia, morocha, pelo corto, largo, delgada, robusta, feliz y deprimida….en la vida pasamos por todas las estaciones. Es por eso que quiero que mi mensaje se multiplique y entendamos que no HAY QUE HABLAR NUNCA DEL CUERPO DE NADIE, cada uno de nosotros habitamos un cuerpo pero somos, sentimos, hacemos y eso debe ir por encima del envase. Es agotador como figura pública tener que gustar siempre y estar atenta a las críticas ignorantes y detructivas que muchas veces recibimos. Nunca te compares, trabaja en tu evolución, en tu progreso. Disfruta lo que haces, a mi me encanta entrenar (lo he aprendido con el tiempo) y vivir una vida sana y por eso lo comparto. Saludable va más allá de un talle, o de comer verduras…tiene que ver con un estilo de vida, de pensar, de elegir y de disfrutar. Saludables son también los vínculos que elegis poder comer una pizza con amigos y tomar una copa de vino con mi marido bello. Que estos obstáculos que se presentan no nos detengan en nuestra constante evolución. Sigamos adelante con amorosidad, sin juzgar, saquemos la crueldad de lado y no hablemos sin realmente saber. Cuando los talles dejen de ser tapa de revista…habremos logrado construir una sociedad mejor. El acto de compararse es el ladrón del disfrute. Alguna vez se la escuche decir a mi #personaltrainer @verosegreto a quien siempre le agradezco todas las enseñanzas, tanto de vida, como de entrenamiento y de alimentación. Aquí les va mi #cathytips Uso como suplemento a mi alimentación una proteina de origen vegetal @ampkprotein sabor chocolate que me aporta minerales quelatados @quelatok Nada de manera individual funciona pero todo de manera repetida dará su resultado. Esa es mi experiencia a lo largo de los años. Las palabras magicas..constancia y paciencia!!! (Esta bueno repetírselas siempre) Estas proteínas las puedes pedir en farmacias de todo el pais y en @nutrisuplear