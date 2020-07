Conductor irlandés de bus en Nueva York sorprendió cantando mariachis en concurso nacional de TV

Patrick Shannon es un típico hombre de origen irlandés de Staten Island (NYC), que trabaja como conductor de buses públicos para la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

Pero para sorpresa de muchos, acaba de avanzar en un competencia de talentos, cantando mariachis en vivo en televisión.

Shannon no creció hablando español, pero estuvo expuesto a la música latina cuando trabajó como reclutador para los marines en Brooklyn. Y comenzó a cantar en ese idioma antes de aprenderlo.

“Un día dije: ‘Quiero cantar esta música’. Y un tipo con el que estábamos saliendo dijo: ‘Es imposible, eres irlandés, ni siquiera hablas español'”, recordó Shannon a NBC News.

“Una cosa que nunca le dices a un marine es que algo es imposible porque hacemos lo imposible todos los días“, recuerda.

Hoy Shannon canta de todo, desde merengue hasta bachata y mariachi. Incluso lo hace en fiestas, paralelo a su labor como conductor de bus.

Así, entró a cantar en “Tengo Talento, Mucho Talento”, un popular programa de concursos en Estrella TV. Sorprendió a los jueces con sus baladas y pudo llegar a las semifinales.

“Me llamaron y me llevaron a California para la ronda de eliminación y recibí la misma reacción del juez”, comentó en relación a los estereotipos, por ser blanco y anglo.

Los jueces no sólo se sorprendieron por su habilidad para cantar auténticamente en español, sino también por saber que su trabajo diario es un operador de autobuses públicos en Nueva York.

“Conseguí el trabajo con la ciudad y es el mejor trabajo del planeta para mí. Me encanta ir todos los días. Es un gran trabajo, pero ahora estoy equilibrando los dos”.

Su esposa puertorriqueña dice que sintió su pasión en el momento en que se conocieron. “Pensé, oh Dios mío, este hombre puede cantar, es lindo, es un guardián. Me lo quedo”, afirmó Nivia Connolly.

También ha representado a la MTA interpretando el himno nacional en un partido inaugural de los NY Mets.

Su sueño es hacerse notar en este concurso, conseguir un contrato discográfico y cantar a tiempo completo algún día.

“Una vez que comienza la música, ese es mi mundo, así que eso es lo que soy, estoy súper cómodo”, afirmó Shannon.

Ya sea que gane la competencia o no, dice que cualquier día que pueda estirar la voz y hacer feliz a la gente es una victoria. “Si mañana es mi último día para cantar durante los próximos tres años, disfrutaré cada segundo”.

"One day I said, 'I wanna sing this music.' And some guy we were hanging out with said, 'it’s impossible..you’re Irish, you don’t even speak Spanish.'" https://t.co/oE2xSZYFq1

— NBC New York (@NBCNewYork) July 29, 2020