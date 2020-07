Demandas por responsabilidad del COVID, lo innegociable del estímulo republicano

McConnell dice que no habrá normalidad sin protección a empresarios, doctores y centros de educación

Las negociaciones para un próximo paquete de estímulo económico han empezado y aún es pronto para saber si el alivio se parecerá más al HEROES Act, propuesto por los demócratas y aprobado hace 10 semanas por la Cámara de Representantes, o el HEALS, propuesto por senadores republicanos y Casa Blanca.

Este último es un acuerdo de mínimos por las diferencias entre los senadores republicanos y estos y la Casa Blanca.

Ambas legislaciones coinciden en muchas necesidades como el cheque de ayuda directa de $1,200 o en la necesidad de ampliar de nuevo el seguro de desempleo. Pero son diferentes no solo por la cantidad total del estímulo $3 billones en el HEROES frente a $1.2 billones en el caso del HEALS sino por lo que se dejan fuera y lo que incluyen ambas.

Una de las cosas que incluye la propuesta conservadora es innegociable, según ha explicó ayer Mitch McConnell a la CNBC, la protección ante demandas de responsabilidad por COVID en caso de empresarios y proveedores de servicios médicos y educativos.

Los demócratas normalmente se oponen a esta protección legal porque elimina incentivos a la hora de mejorar las condiciones laborales con respecto a los riesgos impuestos por el coronavirus. Muchos empleados de la industria cárnica se han visto en este sentido entre la espada y la pared y los casos en fábricas de alimentación se han disparado.

En las filas lideradas por Nancy Pelosi se apuesta por un refuerzo de las regulaciones de OSHA para reducir los riesgos de contagio. McConnell sin embargo ya ha dicho que no hay ninguna posibilidad de que el país recobre la normalidad si no se pone en marcha este escudo antidemandas.

La propuesta conservadora incluye gastos para una sede del FBI (como quiere Donald Trump) y redirige fondos al Pentágono para cubrir los usados por el presidente para hacer el muro que iba a pagar México.

Otras cuestiones se pueden discutir, según aceptó McConnell. En este sentido, los demócratas han sido apremiados por grupos de apoyo a inmigrantes a luchar porque las ayudas directas lleguen a todos los contribuyentes y no como proponen los republicanos ahora, dejando a un lado a los que pagan con ITIN.

El Institute on Taxation and Economic Policy calcula que el costo de incluir a los contribuyentes con ITIN estaría por debajo de los $7,000 millones, menos de la mitad de lo que se dedica a la subvención agrícola en esta propuesta. Este centro de estudios da la bienvenida a la propuesta de que esta vez el cheque por dependientes, de $500, no sea solo para menores de 17 años sino para todos los que dependan de los contribuyentes independientemente de la edad.

También está sobre la mesa, entre otras partidas, la cantidad de dinero que se cobrará con el renovado seguro extra de desempleo que los conservadores quieren recortar en $400 por semana en una transición a un sistema que permitiría el pago del 70% del salario anterior a la pandemia. Las dificultades que se han tenido a la hora simplemente de hacer llegar una paga lineal de $600 semanales hace prever muchos problemas para este modelo.

Las negociaciones no se espera que sean rápidas porque algunos senadores conservadores ya han aireado su insatisfacción con la propuesta de su propio partido.