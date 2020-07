Errol Spence reaparecería contra Danny García tras terrible accidente automovilístico

A unos meses del horrible accidente automovilístico del que salió con vida de milagro, Errol Spence, quien posee los títulos de la FIB y el CMB, está listo para volver al cuadrilátero y todo parece indicar que será en otoño contra Danny García.

Según reportó Steve Kim de ESPN, Spence, campeón unificado de peso wélter y el ex campeón de peso junior wélter y peso wélter, Danny García, acordaron enfrentarse en un evento de pago por evento en la recta final del año.

El mismo medio informó que las negociaciones están avanzadas y que sólo es cuestión de establecer las cifras finales del contrato para que pueda anunciarse. Según una fuente de Kim, el mes en el que probablemente se vería esta pelea sería en noviembre y se realizaría en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, aunque Premier Boxing Champions, que promueve a ambos luchadores, tiene contemplados otros lugares que podrían albergar la función, dado lo impredecible de la pandemia del coronavirus.

