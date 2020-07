Gobernador ofrece que todos los juegos de béisbol Grandes Ligas se celebren en Nueva York para evitar contagios

Mientras la recién comenzada temporada de béisbol ya enfrenta cancelaciones por peloteros contagiados y alertas en varias regiones del país, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sugirió ayer que todos los juegos de Grandes Ligas con problemas de sede se celebren en su estado.

“La Liga Mayor de Béisbol (MLB) está luchando con los desafíos de jugar a la pelota en la crisis de COVID”, dijo Cuomo durante una conferencia de prensa ayer. “Ésta es mi sugerencia: el estado de Nueva York podría organizar cualquier juego de Grandes Ligas que cualquier equipo quiera jugar (…) Nueva York tiene una de las tasas de infección más bajas en EE.UU., un protocolo de salud completo en su lugar, un sistema de pruebas”.

MLB está tratando de jugar una temporada regular completa, aunque mucho más corta de lo normal, pues empezó la semana pasada, más de tres meses después de lo habitual. Y además, en ausencia de público.

“Estableceremos un protocolo de salud, podrían llevar a su equipo en un avión privado, podrían ir de un aeropuerto a un hotel donde serían puestos en cuarentena, haríamos exámenes a todos y luego podrían jugar a la pelota en nuestro estadio, luego podrían subir a un avión y volar a casa”, presumió Cuomo.

“Tenemos la capacidad de hacerlo. Sería genial para la economía del estado de Nueva York y creo que sería genial para los neoyorquinos y los estadounidenses”.

Teóricamente hay varios estadios profesionales y de ligas menores que la MLB podría usar en todo Nueva York. Además de los famosos parques de Grandes Ligas en Queens (Mets) y El Bronx (Yankees) y el estadio AAA Sahlen en Buffalo, hay opciones en Binghamton, Brooklyn, Rochester, Syracuse, Staten Island, Troy, Fishkill, Auburn, Batavia y Long Island, resumió Pix11.

De momento, los Toronto Blue Jays jugarán en Buffalo la temporada 2020, después de que el gobierno de Canadá negó el permiso a la MLB para los jugadores entre ese país y EE.UU.

