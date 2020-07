Gobierno alerta por misteriosas semillas chinas que llegan por correo a viviendas en EE.UU. sin ser solicitadas

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA lanzó una alerta a los habitantes de Estados Unidos para que no abran los paquetes de semillas procedentes de China que pudieran recibir sin haber solicitado.

Distintas agencias federales, en coordinación con el USDA, investigan los productos que llegan empaquetados y en bolsas. Se sugiere a la gente NO ABRIRLAS, ya que podrían contener microorganismos.

IMPORTANTE: Consulte aquí los lugares para reportar las semillas.

Una mujer de Manhattan, Nueva York, reportó que recibió el paquete, según NBC.

“Lo abrí y había un pequeño paquete de semillas. Y luego mi dirección era correcta y en el frente dice que es un anillo, pero obviamente no es un anillo”, dijo Darlene Liebman a la televisora.

Además de Nueva York, hay reportes en Missouri, Texas, Kentucky, entre otros.

#APHIS is working closely with @CBP and State Depts of Ag re: unrequested seeds. If received, pls contact State Dept of Ag https://t.co/g0WhR57Wv3 or the #APHIS State Plant Health Office https://t.co/CdHtWghDbC . Keep packaging and do not plant seeds from an unknown origin! pic.twitter.com/LORKeTh4Tc

Entre las agencias que investigan estos casos están la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), otras agencias federales y los departamentos estatales de agricultura.

“Mantenga las semillas y el empaque, incluida la etiqueta de envío, hasta que alguien del Departamento de Agricultura de su estado o APHIS lo contacte con más instrucciones. No plantar semillas de orígenes desconocidos”, advierte la agencia.

Friends don't let friends plant mystery seeds! The Department has received reports of Missourians receiving unsolicited seeds from foreign countries such as China. The seeds are sent in packages usually stating that the contents are jewelry (see below for examples).

(1/3) pic.twitter.com/LPBfxD7kxo

— Missouri Dept. of Ag (@MoAgriculture) July 27, 2020