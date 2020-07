No sería cuestión de rivales, “Canelo” Álvarez estaría esperando un arreglo salarial para pelear en septiembre

Saúl “Canelo” Álvarez está listo para hacer su esperada reaparición en el cuadrilátero el mes de septiembre; sin embargo, al parecer, lo que está deteniendo la confirmación es el tema económico.

De acuerdo con Steve Kim, reportero de ESPN, el abogado del pugilista pelirrojo, Greg Smith, le confesó que no hay más obstáculo para la realización de la pelea que el tema del sueldo.

“Todos, incluyendo al equipo del Canelo, están a la espera sobre si DAZN va a cumplir con sus obligaciones. No conozco otros puntos conflictivos”, citó Kim al abogado al periodista.

Lawyer: DAZN holding up plans for next Canelo Alvarez fight – via @ESPN App https://t.co/kgNCJ6cAh3

