Twitter bloquea de manera temporal la cuenta de Donald Trump Jr. por difundir información no comprobada

Twitter bloqueo de manera temporal la cuenta de Donald Trump Jr., el hijo del presidente por compartir información engañosa sobre la pandemia de COVID-19.

En la cuenta de Trump Jr., se podía leer un mensaje que decía: “Este tuit ya no está disponible porque viola las reglas de Twitter”.

La compañía de la red social solicitó al hijo del presidente que borrara el tweet que es acompañado con video mientras lo ha quitado de la vista de los usuarios. Andy Surabian, el vocero de Trump Jr., acusó a la plataforma Twitter de “amenazar la libre expresión”.

BREAKING: @Twitter & @jack have suspended @DonaldJTrumpJr for posting a viral video of medical doctors talking about Hydroxychloroquine.

Big Tech is the biggest threat to free expression in America today & they're continuing to engage in open election interference – full stop. pic.twitter.com/7dJbauq43O

— Andrew Surabian (@Surabees) July 28, 2020