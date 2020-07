Una sucursal de Chick-fil-A ofrece comida gratis si llevas $10 dólares en monedas

La escasez de monedas es un problema que están sufriendo una gran cantidad de negocios desde la llegada de la pandemia de coronavirus. Las empresas están aprendiendo a lidiar con la escasez todos los días.

Una de las sucursales Chick-fil-A decidió apostarle a la creatividad y ofreció vales de comida a sus clientes que paguen o lleven monedas. “Ayude a prevenir que Chick-fil-A se quede sin dinero”, dice uno de los anuncio en Facebook del restaurante situado cerca de la Universidad Liberty en Lynchburg, Virginia.

El restaurant ofreció un billete de $10 dólares y un cupón de comida gratis a cambio de llevar $10 dólares en monedas a la sucursal. La promoción tan solo duró de las 9 a las 11 de la mañana de este miércoles 29 de julio, pero el restaurante asegura que volverá a lanzar la promoción.

Cada uno de los clientes pudo recibir hasta 10 cupones que puede canjear en comida. Otra de las sucursales de la cadena en Huntsville, Alabama, ofreció una promoción similar durante 5 días. Según la cadena CNN, no se trata de una promoción que se aplique en todo el país, ya que cada restaurante opera de manera individual.

Los negocios se están esforzando por llenar sus cajas registradores con monedas. El Community State Bank en Milwaukee, comenzó un programa que buscar una manera para surtir a los negocios de “cambio” y hacer frente a la demanda. El banco optó por recolectar las monedas y pagar un porcentaje adicional a las personas que lleven sus monedas a su sucursal.

La Reserva Federal ha mencionado que la pandemia de coronavirus interrumpió el flujo normal de monedas a través de la economía. La falta de movilidad de la población al realizar compras en establecimientos y las compras en línea ha originado la la escasez de monedas en todo el país.

