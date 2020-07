Adriana Fonseca emerge de la piscina usando un sexy bikini rosado

View this post on Instagram

Me considero imperfecta solo que luminosa ante mis ojos… foto by @gprish @boudoirchick ✨ @lunadiana29 Makeup by me… Tengo estrías, cicatrices, celulitis, etc etc físicamente e internamente he sido insegura, miedosa, etc etc solo que soy muy feliz día a día agradeciendo lo bueno y malo que tengo y viendo la belleza en todo y todos. Soy una mujer súper fuerte que ha crecido y aprendido de muchos caos. Y sobre todo JAMÁS he dudado de estar iluminada por algo u alguien superior. Cuéntame de ti! 💖