Así es ‘La mexicana’ de Paty Cantú

Con su nuevo tema, la cantante expresa el amor por su país y además celebra 12 años de una carrera que estuvo a punto de terminar

En 2008, cuando comenzó su carrera como solista, Paty Cantú no sabía si iba a tener el mismo éxito que con Lu, el dueto de música pop que formó con Mario Sandoval cuatro años antes. Entonces era bastante tímida, pero no fue eso lo que la hizo dudar de su capacidad, sino los comentarios de algunas personas lo que la hizo repensar el rumbo por el que quería llevar su incipiente carrera.

“Fue complicado porque era muy tímida y estaba muy chica”, reconoció la cantante. “Se habían dicho muchas cosas muy duras de mí que además no eran ciertas; era mucho el negativismo que me rodeaba en ese proyecto, y a la hora de empezar sola no tenía duda de que lo iba a intentar, pero yo sabía que yo no era por la que apostaban”.

Como apenas tenía 24 años, mucha gente pensó que en cuanto se encontrara una pareja iba a dejar su carrera. También decían que ella no era la pieza fuerte del dúo, y que además no cantaba, que ella era “el adorno” del grupo.

Entonces, para cerrar las bocas, se puso a componer, y lo ha seguido haciendo desde entonces. A la fecha, su carrera ya acumula una docena de años y sigue dando de qué hablar. Su proyecto más reciente tiene a muchos con la boca abierta, no solo porque se trata de uno de los álbumes más ambiciosos de su trayectoria, sino porque es un producto que incluye colaboraciones de artistas de varios géneros que van desde el rap y el alternativo hasta el regional mexicano y el rock.

Para comenzar, estrenó recientemente “La mexicana”, un tema en el que tiene una participación la rapera Hispana y la artista transexual Valentina –esta solo en el videoclip–. Hispana es de Guadalajara, como Cantú, y Valentina es mexicoamericana y saltó a la fama luego de haber participado en el reality “Drag Race”, conducido por RuPaul.

“Para mí es importante la inclusión”, dijo la cantante de 36 años. “Yo quiero que la música me dé la oportunidad de hablar de otras cosas, no nada más de mí”.

Con esta canción, Cantú quiere mostrar el orgullo por su país, y es por eso que la letra del tema está compuesta con frases de canciones famosas de autores como José Alfredo Jiménez, Consuelo Velázquez y Juan Gabriel, entre otros.

“Es la historia de lo que yo siento que es un mexicano y una mexicana hoy”, dijo.

Después de este corte, dará a conocer uno o dos más, entre ellos uno donde participa Christian Nodal, cantante de música regional mexicana.

El disco completo estará en el mercado el 15 de septiembre, para que coincida con el Día de la Independencia de México. El resto de los que colaboran se conocerá hasta entonces porque Cantú quiere sorprender a sus seguidores; pero asegura que va a dejar a muchos con la boca abierta.