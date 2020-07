Cómo hacer saber al IRS que tu primer pago de estímulo económico nunca llegó

Tres razones para contactar al IRS y encontrar tu cheque de estímulo por coronavirus

Mientras se debate sobre un segundo cheque de estímulo una gran cantidad de personas aún están esperando los recursos del primer cheque.

Si todavía estás esperando tu primer pago de estímulo es el momento de hacerlo saber al Servicio de Rentas Internas (IRS) ya que la mayoría de las personas que calificaron para ello ya recibieron su dinero por correo un depósito directo, un cheque o a través de una tarjeta de débito prepagada.

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes estimó que hasta el 5 de junio 35 millones de pagos de impacto económico no habían sido emitidos. Entre quienes esperan los fondos se encuentran algunos declarantes de impuestos de 2018 y 2019, receptores de beneficios federales y no declarantes. Hasta el momento el Departamento del Tesoro no ha publicado un calendario de pagos sobre los restantes.

Según el IRS algunos beneficiarios de la Seguridad Social que viven en el extranjero y expatriados podrían estar experimentando retrasos en su cheque. Si eres de los que no presentan una declaración de impuestos porque no ganas lo suficiente y no recibes beneficios federales, tendrás que utilizar la herramienta para quienes no declaran del IRS para inscribirte en el pago de estímulo antes del 15 de octubre, pero recuerda que estos pagos no son automáticos.

Estas son algunas medidas que te podrán ayudar:

Recibiste un correo confirmando tu pago pero no has recibido el dinero

Si recibiste la carta de notificación por correo y no has recibido tu pago, deberás consultar la herramienta “Get My Payment” en la página web del IRS para comprobar que se ha emitido.

Puedes iniciar el rastreo de tu pago llamando a IRS al 800-919-9835 o presentando el Formulario 3911.

Pasaron más de 5 días desde la fecha programada para el depósito directo

Con utilizar la herramienta Obtener mi pago debería poder informarte cuándo se depositó (o se depositará) tu pago en tu cuenta bancaria.

En caso de haber pasado más de 5 días desde la fecha indicada, el IRS sugiere que verifiques primero con tu banco para saber si tiene información adicional sobre el depósito.

También puedes rastrear tu pago llamando a la línea de IRS al 800-919-9835 o presentando el Formulario 3911.

Pasó más de un mes de la fecha prevista de llegada del cheque



En caso de esperar tu pago en forma de cheque el retraso puede ser por dos razones: Tu cheque fue robado o el Servicio Postal no pudo entregarlo.

Asegúrate y revisa la herramienta “Get My Payment” para verificar que tu pago fue emitido. En caso de que el Servicio Postal no pudo entregar el cheque, la herramienta se actualizará con un mensaje que dice: “Necesitamos más información” y te pedirá ingresar detalles del depósito directo. Si aún prefieres recibir un cheque en papel puedes actualizar tu dirección directamente en la página del IRS.

También puedes rastrear tu cheque de estímulo en el Servicio Postal usado el sistema de entrega del USPS en caso de estar disponible para tu dirección postal.

