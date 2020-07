Doctora acuchilló a la novia de su ex mientras conducía y después fingió que salvaba su vida

Dra. Alika Crew, ortodoncista de Connecticut, apuñaló en el cuello a la novia de su ex pareja en Westchester (NY), y luego afirmó que le estaba salvando la vida, cuando llegó a la policía a la escena.

Crew, de 41 años, trabajaba en un consultorio dental de lujo en Stamford (CT). Supuestamente se escondió en la parte trasera de la camioneta de la víctima el martes por la mañana y saltó y la apuñaló mientras conducía por Hillandale Drive en New Rochelle.

“Al llegar, los agentes localizaron a una mujer víctima de 30 años con una herida punzante en el lado izquierdo de su cuello”, dijo el capitán de New Rochelle, Cosmo Costa, en un comunicado de prensa.

También encontraron en la escena a Crew, “quien estaba prestando asistencia médica a la víctima y afirmó ser una buena samaritana”.

Luego “La víctima informó a los oficiales que la mujer que le prestaba ayuda era, de hecho, su agresora y que había sido apuñalada”, dijo el comunicado.

También se determinó que la sospechosa es la ex novia de la actual pareja de la víctima no identificada. Se desconocen detalles sobre el motivo oficial del ataque.

Crew fue acusada de intento de asesinato. Tiene doble licenciatura de la Universidad de Brown y en la de Pensilvania, según el portal del “Stein Dental Group” en Stamford, donde figura como ortodoncista, destacó New York Post.

