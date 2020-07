Las personas que utilizan los cupones de alimentos verán un aumento del 5% a partir de octubre

Las personas que dependen de los beneficios del programa federal de cupones de alimentos recibirán un aumento del 5% a partir del mes octubre.

Según un memorándum del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la asignación máxima para los beneficiarios de los cupones de alimentos en la mayoría de los estados pasaría de $646 dólares a $680 dólares mensuales.

Se trata de la cantidad máxima que una familia de cuatro personas puede recibir, pero los funcionarios advierten que el incremento variará para cada uno de los beneficiarios.

Este aumento es más de doble del promedio anual de 20 años de alrededor del 2%, por lo que a partir del 1 de octubre la asignación máxima se encontrará en su nivel más alto de la historia del programa. Según la información oficial el incremento de los beneficios del Programa de Asistencia de Nutricional Suplementaria (SNAP) es mayor al doble del costo de vida.

“Este ajuste no sólo ayudará a los participantes del SNAP durante esta crisis sin precedentes, sino que también apoyará a los agricultores, ganaderos, pescadores y productores estadounidenses que están trabajando arduamente durante esta pandemia para mantener nuestras tiendas de comestibles abastecidas con productos domésticos y nutritivos”, dijo Pam Miller, la administradora del Servicio de Alimentos y Nutrición en el comunicado.

.@USDA announces new increases to SNAP benefits. Our latest action gives households the purchasing power to stimulate the economy, while supporting America’s farmers, ranchers and producers. Find out how: https://t.co/jGGTq6GelC pic.twitter.com/SinIIb4ZsR

— USDA Nutrition (@USDANutrition) July 30, 2020