Más de 10,000 empleados de Tyson Foods han dado positivo a la prueba de COVID-19

Más de 10,000 empleados que trabajan en plantas de procesamiento de carne de Tyson Foods han contraído COVID-19 desde que comenzó la pandemia, según un conteo elaborado por Leah Douglas a través de un estudio de la Red de Información sobre Alimentación y Medio Ambiente.

Según el reporte Tyson Food superó los 10,000 casos de trabajadores con COVID-19 debido al aumento en el número de casos registrados en las plantas avícolas de Arkansas.

La organización estima que más de 38,400 trabajadores han contraído el virus en el sector empacador de carnes de los cuales más de 171 han fallecido hasta este jueves 30 de julio.

El número de casos se dio a conocer la tarde de este jueves cuando la compañía anunció que implementará pruebas semanales de coronavirus en varias de sus plantas contratado a un jefe médico y 200 enfermeras que implementarán pruebas semanales para los empleados de 140 fábricas de producción de carne según lo reportó The Washington Post.

“Si bien las medidas de protección que hemos implementado en nuestras instalaciones están funcionando bien, nos mantenemos vigilantes para mantener seguros a los miembros de nuestro equipo y siempre estamos evaluando formas de hacer más”, dijo Donnie King, presidente del grupo Tyson Foods y director administrativo durante el anuncio.

Tyson Foods has surpassed 10,000 Covid-19 cases, according to my count for @FERNnews, in part due to rising cases in Arkansas poultry plants.

In the meatpacking sector, over 38,400 workers have contracted the virus and 171 have died as of July 30.https://t.co/kOeWhGazYE pic.twitter.com/0hNz8s8crH

— Leah Douglas (@leahjdouglas) July 30, 2020